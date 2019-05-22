Уряд сьогодні планує затвердити постанови про вихід з окремих договорів з СНД
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Кабінет міністрів планує затвердити постанову про вихід України з окремих договорів, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав. Про це йдеться в порядку денному засідання уряду, призначеного на сьогодні, 22 травня, передає УНН.
Доповідати щодо проекту постанови "Про вихід України з окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав" буде міністр фінансів Оксана Маркарова.
Крім того, в порядку денному стоїть проект постанови щодо підписання Угоди між урядом України та урядом Монголії про взаємне скасування віз, а також постанова щодо затвердження Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Сербія про співробітництво у сфері туризму.
Також уряд планує розглянути постанову щодо виплати середнього заробітку особам, уповноваженим на виконання функцій держави, які зникли безвісти у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час збройного конфлікту або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру в Україні.
У порядку денному, крім того, стоять питання про затвердження Програми щодо оснащення ДСНС сучасною авіаційною технікою, розпорядження про схвалення Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги, перерозподіл видатків бюджету, передбачених Міноборони.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що прийняв рішення піти у відставку в середу, 22 травня.