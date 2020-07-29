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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103472 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112925 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117817 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117146 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142555 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104495 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102864 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105132 просмотра

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Правительство сегодня планирует выделить средства для семей военных, погибших в АТО

Правительство сегодня планирует выделить средства для семей военных, погибших в АТО

Киев  •  УНН

 • 16721 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, изменения в Бюджетный кодекс и выделение средств для семей, члены которых погибли в АТО и лиц, которые получили травмы во время этой операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.

Так, Кабинет министров на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть изменения в Бюджетный кодекс, утвердить порядок использования в 2020 году средств, предусмотренных в бюджете для выплаты субсидий, а также внести изменения в ряд постановлений правительства.

Также чиновники планируют утвердить инвестиционный и стратегический планы для государственного предприятия "Оператор рынка" на 2020-2024 годы, а также рассмотреть распоряжение о выделении средств семьям лиц, погибших в АТО и лицам, получившим инвалидность вследствие ранения или увечья во время участия в указанной операции.

Кроме того, планируется обсудить вопрос о проведении ГСЧС внеплановой проверки состояния организации работы по гражданской защите и пожарной безопасности Гослесагентства.

В блоке "разное" также предполагается выступление министра культуры Александра Ткаченко об отмене постановления Кабмина от 25 июня 2020 года об выделении средств на борьбу с коронавирусом.

Как сообщалось в УНН ранее, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство выделит 13 млн грн для поддержки семей военных, которые серьезно пострадали или погибли во время участия в АТО.

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