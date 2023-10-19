Правительство Швеции активно обсуждает передачу Украине истребителей Gripen и называет это "вопросом времени"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Швеция уже близка к передаче Украине истребителей Gripen, в середине правительства идет активное обсуждение. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Министр обороны Пол Джонсон заявил, что он поручил шведскому военному руководству изучить потенциальное влияние предоставления различных видов поддержки истребительному потенциалу Украины, включая экспорт или передачу в дар самолетов Gripen. Военные должны отчитаться до 6 ноября, сказал Джонсон.
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«В этом анализе необходимо будет рассмотреть, как это повлияет на наши оборонные возможности, как на наши оперативные возможности здесь и сейчас, так и на наши долгосрочные оборонные финансы», - сказал он.
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Отмечается, что решение Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов передать Украине истребители F-16 сделало предоставление Украине Gripen более обсуждаемой темой в правительстве Швеции. Опрошенные изданием эксперты предполагают, что украинским пилотам и инженерам нужно будет пройти обучение с незнакомыми системами, на передачу самолетов может уйти почти год.
Вместе с тем, Gripen могут существенно помочь Украине контролировать свое воздушное пространство, ведь считаются относительно дешевыми и простыми в обслуживании.
Эти самолеты могут работать с коротких и узких взлетно-посадочных полос, включая импровизированные взлетно-посадочные полосы на прямых участках автомагистралей, что уменьшает риск скопления самолетов на большой базе и их уничтожения в результате одной вражеской атаки.
Шведские истребители имеют специальное оборудование для противодействия российским самолетам и радарным системам класса "земля-воздух", поскольку был разработан во времена «холодной войны» с Советским Союзом.
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