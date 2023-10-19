Правительство Швеции активно обсуждает передачу Украине истребителей Gripen и называет это "вопросом времени"

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Министр обороны Пол Джонсон заявил, что он поручил шведскому военному руководству изучить потенциальное влияние предоставления различных видов поддержки истребительному потенциалу Украины, включая экспорт или передачу в дар самолетов Gripen. Военные должны отчитаться до 6 ноября, сказал Джонсон.

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«В этом анализе необходимо будет рассмотреть, как это повлияет на наши оборонные возможности, как на наши оперативные возможности здесь и сейчас, так и на наши долгосрочные оборонные финансы», - сказал он.

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Отмечается, что решение Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов передать Украине истребители F-16 сделало предоставление Украине Gripen более обсуждаемой темой в правительстве Швеции. Опрошенные изданием эксперты предполагают, что украинским пилотам и инженерам нужно будет пройти обучение с незнакомыми системами, на передачу самолетов может уйти почти год.

Вместе с тем, Gripen могут существенно помочь Украине контролировать свое воздушное пространство, ведь считаются относительно дешевыми и простыми в обслуживании.

Эти самолеты могут работать с коротких и узких взлетно-посадочных полос, включая импровизированные взлетно-посадочные полосы на прямых участках автомагистралей, что уменьшает риск скопления самолетов на большой базе и их уничтожения в результате одной вражеской атаки.

Шведские истребители имеют специальное оборудование для противодействия российским самолетам и радарным системам класса "земля-воздух", поскольку был разработан во времена «холодной войны» с Советским Союзом.

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