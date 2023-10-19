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Уряд Швеції активно обговорює передачу Україні винищувачів Gripen та називає це "питанням часу"

Київ • УНН

 • 405573 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Швеція вже близька до передачі Україні винищувачів Gripen, в середині уряду йде активне обговорення. Про це пише УНН з посиланням на Politico.

Уряд Швеції активно обговорює передачу Україні винищувачів Gripen та називає це "питанням часу"

Деталі

Міністр оборони Пол Джонсон заявив, що він доручив шведському військовому керівництву вивчити потенційний вплив надання різних видів підтримки винищувальному потенціалу України, включно з експортом або передачею в дар літаків Gripen. Військові мають відзвітувати до 6 листопада, сказав Джонсон.

Цитата

«У цьому аналізі необхідно буде розглянути, як це вплине на наші оборонні можливості, як на наші оперативні можливості тут і зараз, так і на наші довгострокові оборонні фінанси», - сказав він.

Додатково

Зазначається, що рішення Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів передати Україні винищувачі F-16 зробило надання Україні Gripen більш обговорюваною темою в уряді Швеції. Опитані виданням експерти припускають, що українським пілотам та інженерам потрібно буде пройти навчання з незнайомими системами, на передачу літаків може піти майже рік.

Разом з тим, Gripen можуть суттєво помогти Україні контролювати свій повітряний простір, адже вважаються відносно дешевими й простими в обслуговуванні.

Ці літаки можуть працювати з коротких та вузьких злітно-посадкових смуг, включаючи імпровізовані злітно-посадкові смуги на прямих ділянках автомагістралей, що зменшує ризик скупчення літаків на великій базі та їх знищення внаслідок однієї ворожої атаки.

Шведські винищувачі мають спеціальне обладнання для протидії російським літакам та радарним системам класу "земля-повітря", оскільки був розроблений в часи «холодної війни» з радянським союзом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на майже 200 млн дол. та вивчає можливість передачі винищувачів

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