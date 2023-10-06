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Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на майже 200 млн дол. та вивчає можливість передачі винищувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Швеція відправить Україні новий пакет військової підтримки, а також аналізує відправку винищувачів Jas Gripen. Про це на брифінгу сказав міністр оборони Швеції Пал Йонсон, пише УНН.

Деталі

Цей пакет стане 14-м пакетом військової допомоги від Швеції від початку війни. До нього входять переважно боєприпаси, у тому числі запитані Україною 155-мм снаряди, запасні частини для раніше переданих систем, спорядження для піхоти та обладнання зв’язку.

Зокрема, будуть передані захисні жилети, автоматичні карабіни, всюдиходи, прилади нічного бачення, біноклі, а також зимове спорядження. Загальна вартість цього пакету підтримки становить близько 2,2 мільярда шведських крон (199 мільйонів доларів).

Загальна вартість тринадцяти попередніх пакетів допомоги, які передала Україні Швеція з початку повномасштабного російського вторгнення, перевищує 20 мільярдів шведських крон.

Доповнення

Йонсон також повідомив, що уряд також офіційно доручив збройним силам проаналізувати, чи зможе Швеція відправити винищувачі Jas Gripen в Україну.

Цитата

«Ми можемо зробити це шляхом розширення нашої участі в коаліції F-16 або шляхом передачі в дар або експорту системи Gripen», – сказав Пал Йонсон.

Нагадаємо

Передача шведських винищувачів Україні розглядається з вересня. Уряд збирає інформацію про те, як передача впливає на обороноздатність Швеції та як швидко Швеція може отримати нові літаки Gripen як компенсацію. Окрім того, Швеція планує передати літаки тільки після того, як стане членом НАТО.

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