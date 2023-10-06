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Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи на почти 200 млн долл. и изучает возможность передачи истребителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Швеция отправит Украине новый пакет военной поддержки, а также анализирует отправку истребителей Jas Gripen. Об этом на брифинге сказал министр обороны Швеции Пал Йонсон, пишет УНН.

Детали

Этот пакет станет 14-м пакетом военной помощи от Швеции с начала войны. В него входят преимущественно боеприпасы, в том числе запрошенные Украиной 155-мм снаряды, запасные части для ранее переданных систем, снаряжение для пехоты и оборудование связи.

В частности, будут переданы защитные жилеты, автоматические карабины, вездеходы, приборы ночного видения, бинокли, а также зимнее снаряжение. Общая стоимость этого пакета поддержки составляет около 2,2 миллиарда шведских крон (199 миллионов долларов).

Общая стоимость тринадцати предыдущих пакетов помощи, которые передала Украине Швеция с начала полномасштабного российского вторжения, превышает 20 миллиардов шведских крон.

Дополнение

Йонсон также сообщил, что правительство также официально поручило вооруженным силам проанализировать, сможет ли Швеция отправить истребители Jas Gripen в Украину.

Цитата

«Мы можем сделать это путем расширения нашего участия в коалиции F-16 или путем передачи в дар или экспорта системы Gripen», – сказал Пал Йонсон.

Напомним

Передача шведских истребителей Украине рассматривается с сентября. Правительство собирает информацию о том, как передача влияет на обороноспособность Швеции и как быстро Швеция может получить новые самолеты Gripen в качестве компенсации. Кроме того, Швеция планирует передать самолеты только после того, как станет членом НАТО.

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