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Швеція розгляне надання Україні винищувачів Gripen - ЗМІ

Швеція розгляне надання Україні винищувачів Gripen - ЗМІ

Київ • УНН

 • 228938 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Уряд Швеції обговорить зі збройними силами надання Україні винищувачів Gripen. Про це повідомило шведське радіо SR з посиланням на неназвані джерела, інформує УНН.

Деталі

Серед іншого, уряд хоче отримати інформацію про те, як передача впливає на обороноздатність Швеції та як швидко Швеція може отримати нові літаки Gripen як компенсацію.

Україна сподівається отримати один дивізіон або 16-18 літаків.

Ще одне питання, яке планують обговорити - як має відбуватися підготовка українських пілотів та іншого наземного персоналу.

Крім того, Швеції потрібно запитати дозвіл у США, оскільки значна частина обладнання Gripen із самого початку надходить із США.

Як зазначається, уряд може подати офіційний запит до збройних сил уже в четвер,14 вересня.

Збройні сили повинні дати відповідь на початку листопада, і тоді уряд може вирішити, чи хоче він передавати Україні літаки і якщо так, то скільки.

За оцінками, навчання українців займає щонайменше півроку, а можливо, і більше, щоб пілоти могли повністю керувати літаком. Таким чином, літак Gripen може пролетіти над Україною не раніше наступного літа.
Доповнення

Нагадаємо

21 серпня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським про літаки Gripen заявив, що шведська сторона поки не планують передавати їх.

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