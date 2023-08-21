Прем'єр Швеції про Gripen для України: шведська сторона не планує передачу

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Під час візиту Володимира Зеленського до Швеції цими вихідними, як вказано, "він знову попросив шведські літаки Gripen". "Шведська сторона не планує надсилати такі", - зазначає видання.

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"Швеція - географічно велика країна, ми повинні захищатися, і ми ще не в НАТО", - зазначив Крістерссон про плани щодо Gripen.

"Я дуже поважаю те, що вони вимагають більше всього, потребують всього більше. Однією з багатьох його хороших якостей є те, що він такий відвертий і зрозумілий. У нього немає часу на світські розмови", - вказав прем'єр Швеції про Зеленського.

"Це балансування між тим, що ми можемо виділити для них, і тим, що ми повинні мати самі. Зараз ми є частиною того, що відомо як коаліція F-16, де ми співпрацюємо з 14 країнами, щоб гарантувати, що Україна отримає польотну спроможність", – зауважив Крістерссон.

Данія та Нідерланди разом пообіцяли Україні десятки винищувачів.

"Ми не в тій ситуації. Ми зробимо все, щоб підтримати у повітрі, але зараз нових зобов'язань щодо надання шведських літаків Україні немає", - заявив Крістерссон.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Швеції, заявив, що українські пілоти вже почали випробувати шведські винищувачі Saab JAS-39 Gripen. Він також заявив, що Київ домовлятиметься зі Стокгольмом щодо отримання цього типу літаків.