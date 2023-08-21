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Премьер Швеции о Gripen для Украины: шведская сторона не планирует передачу

Премьер Швеции о Gripen для Украины: шведская сторона не планирует передачу

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон после переговоров на выходных с Президентом Украины Владимиром Зеленским о самолетах Gripen заявил, что шведская сторона пока не планируют передавать их, пишет УНН со ссылкой на TV4.

Детали

Во время визита Владимира Зеленского в Швецию в эти выходные, как указано, "он снова попросил шведские самолеты Gripen". "Шведская сторона не планирует присылать такие", - отмечает издание.

Цитата

"Швеция - географически большая страна, мы должны защищаться, и мы еще не в НАТО", - отметил Кристерссон о планах по Gripen.

"Я очень уважаю то, что они требуют больше всего, нуждаются во всем больше. Одним из многих его хороших качеств является то, что он такой откровенный и понятный. У него нет времени на светские разговоры", - указал премьер Швеции о Зеленском.

"Это балансировка между тем, что мы можем выделить для них, и тем, что мы должны иметь сами. Сейчас мы являемся частью того, что известно как коалиция F-16, где мы сотрудничаем с 14 странами, чтобы гарантировать, что Украина получит полетную способность", – заметил Кристерссон.

Дания и Нидерланды вместе пообещали Украине десятки истребителей.

"Мы не в той ситуации. Мы сделаем все, чтобы поддержать в воздухе, но сейчас новых обязательств по предоставлению шведских самолетов Украине нет", - заявил Кристерссон.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Швеции, заявил, что украинские пилоты уже начали испытывать шведские истребители Saab JAS-39 Gripen. Он также заявил, что Киев будет договариваться со Стокгольмом о получении этого типа самолетов.

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