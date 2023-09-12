Швеция рассмотрит предоставление Украине истребителей Gripen - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Правительство Швеции обсудит с вооруженными силами предоставление Украине истребителей Gripen. Об этом сообщило шведское радио SR со ссылкой на неназванные источники, информирует УНН.
Детали
Среди прочего, правительство хочет получить информацию о том, как передача влияет на обороноспособность Швеции и как быстро Швеция может получить новые самолеты Gripen в качестве компенсации.
Украина надеется получить один дивизион или 16-18 самолетов.
Еще один вопрос, который планируют обсудить - как должна происходить подготовка украинских пилотов и другого наземного персонала.
Кроме того, Швеции нужно запросить разрешение у США, поскольку значительная часть оборудования Gripen изначально поступает из США.
Как отмечается, правительство может подать официальный запрос в вооруженные силы уже в четверг, 14 сентября.
Вооруженные силы должны дать ответ в начале ноября, и тогда правительство может решить, хочет ли оно передавать Украине самолеты и если да, то сколько.
По оценкам, обучение украинцев занимает не менее полугода, а возможно, и больше, чтобы пилоты могли полностью управлять самолетом. Таким образом, самолет Gripen может пролететь над Украиной не раньше следующего лета.
Дополнение
Напомним
21 августа премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским о самолетах Gripen заявил, что шведская сторона пока не планируют передавать их.