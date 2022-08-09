Правительство начало работу над Госбюджетом на 2023 год: названы приоритеты

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“Правительство начало работу над Государственным бюджетом на 2023 год. Четко определяем, что это будет бюджет военной экономики, где приоритетом остается армия и безопасность", - отметил он.

Детали

При этом Шмыгаль добавил, что Кабинет Министров предусматривает сохранение расходов по всем социальным программам.

“Макроэкономическая стабильность государства– это третий сверхважный приоритет. Также планируем создать в рамках Государственного бюджета Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства, а также, куда сможет перечисляться прибыль ряд государственных предприятий”, – констатировал премьер.

Кроме того, правительство разрабатывает возможность того, чтобы конфискованные российские активы и ресурсы, в первую очередь, были направлены именно на восстановление жилья людей.

Дополнение

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на текущий год, который предлагает увеличить расходы из госбюджета.