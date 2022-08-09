Уряд розпочав роботу над Держбюджетом на 2023 рік: названі пріоритети
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду повідомив, що Кабінет міністрів розпочав роботу над Державним бюджетом на 2023 рік. Про це УНН пише з посиланням на трансляцію засідання.
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“Уряд почав роботу над Державним бюджетом на 2023 рік. Чітко визначаємо, що це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека”, - зазначив він.
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При цьому, Шмигаль додав, що Кабінет Міністрів передбачає збереження витрат за всіма соціальними програмами.
“Макроекономічна стабільність держави – це третій надважливий пріоритет. Також плануємо створити в рамках Державного бюджету Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також, куди зможе перераховуватись прибуток низки державних підприємств”, – констатував прем’єр.
Крім того, Уряд опрацьовує можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси, в першу чергу, були спрямовані саме на відновлення житла людей.
Доповнення
У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про внесення змін до державного бюджету України на поточний рік, який пропонує збільшити видатки з держбюджету.