Уряд розпочав роботу над Держбюджетом на 2023 рік: названі пріоритети

Цитата

“Уряд почав роботу над Державним бюджетом на 2023 рік. Чітко визначаємо, що це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека”, - зазначив він.

Деталі

При цьому, Шмигаль додав, що Кабінет Міністрів передбачає збереження витрат за всіма соціальними програмами.

“Макроекономічна стабільність держави – це третій надважливий пріоритет. Також плануємо створити в рамках Державного бюджету Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також, куди зможе перераховуватись прибуток низки державних підприємств”, – констатував прем’єр.

Крім того, Уряд опрацьовує можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси, в першу чергу, були спрямовані саме на відновлення житла людей.

Доповнення

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про внесення змін до державного бюджету України на поточний рік, який пропонує збільшити видатки з держбюджету.