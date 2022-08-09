У ВР пропонують збільшити видатки на оборону на майже 270 млрд гривень

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"Законопроєктом N7644 про внесення змін до держбюджету-2022 пропонується:

• збільшити видатки держбюджету на 270,2 млрд грн, в т.ч. видатки на безпеку і оборону на 269,5 млрд грн.

• профінансувати зазначені видатки за рахунок внутрішніх запозичень та відповідно збільшення дефіциту державного бюджету з 823,5 млрд. грн до 1093,7 млрд грн", - написав Гетманцев.

За словами Гетманцева, після прийняття законопроєкту планові видатки державного бюджету на 2022 р. складуть 2 663,5 млрд грн. Це більш ніж удвічі більше за фактичні видатки державного бюджету 2021 року (1297 млрд грн).

"Таким чином, видатки тільки за держбюджетом (без місцевих бюджетів, соцфондів) складуть 58,7% прогнозного ВВП на цей рік, якщо відштовхуватись від останніх оцінок НБУ (4540 млрд грн ВВП на 2022 рік)", - наголосив нардеп.

Гетманцев зауважив, що наразі тільки на війну Україна цього року витратить 25 - 30% свого ВВП.

"До речі, у 70-ї роки Ізраїль витрачав приблизно стільки ж - у середньому 25% ВВП на рік - на військові витрати. Аби осягнути вплив війни на бюджет, зазначу лише, що плановий бюджет Міноборони (а це звісно не всі бюджетні видатки на війну, які розподілені між десятком основних головних розпорядників) у 2022 р. складе 624,4 млрд грн або у 5 (!) разів більше, ніж факт минулого року. Цьогорічні видатки на Міноборони складають майже половину всіх видатків державного бюджету зразка 2021 року", - пояснив Гетманцев.

Нардеп висловився проти запропонованого деякими чиновниками та експертами скорочення перерозподілу ВВП через бюджет до 30% ВВП. Гетманцев додав, що найбільший ризик для макроекономічної стабільності полягає у суттєвому зростанні дефіциту бюджету.

"+270 млрд грн видатків означає зростання дефіциту бюджету майже на 6% ВВП, що буде профінансовано за рахунок внутрішніх запозичень та перекладено на державний борг. За поточних припущень, плановий дефіцит держбюджету у 2022 р. може сягнути 24% ВВП. Фінансування такого додаткового обсягу запозичень потребуватиме посилення координації між Мінфіном та НБУ щодо проведення аукціонів та збільшення частки ОВДП, розміщеної на ринкових засадах", - пояснив нардеп.