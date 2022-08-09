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В ВР предлагают увеличить расходы на оборону почти на 270 млрд гривен

В ВР предлагают увеличить расходы на оборону почти на 270 млрд гривен

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КИЕВ. 9 августа. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на текущий год, который предлагает увеличить расходы из госбюджета, сообщает УНН.

Законопроект №7644 о внесении изменений в госбюджет-2022 был зарегистрирован 6 августа группой народных депутатов от монобольшинства. Пока текст проекта на сайте парламента еще отсутствует, однако о сути изменений написал народный депутат, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Цитата

"Законопроектом N7644 о внесении изменений в госбюджет-2022 предлагается:

• увеличить расходы госбюджета на 270,2 млрд грн, в т.ч. расходы на безопасность и оборону на 269,5 млрд грн.

• профинансировать указанные расходы за счет внутренних заимствований и соответственно увеличения дефицита государственного бюджета с 823,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн", – написал Гетманцев.

По словам Гетманцева, после принятия законопроекта плановые расходы государственного бюджета на 2022 г. составят 2 663,5 млрд грн. Это более чем вдвое больше фактических расходов государственного бюджета 2021 года (1297 млрд грн).

"Таким образом, расходы только по госбюджету (без местных бюджетов, соцфондов) составят 58,7% прогнозного ВВП на этот год, если отталкиваться от последних оценок НБУ (4540 млрд грн ВВП на 2022 год)", - подчеркнул нардеп.

Гетманцев отметил, что только на войну Украина в этом году потратит 25 – 30% своего ВВП.

"Кстати, в 70-е годы Израиль тратил примерно столько же – в среднем 25% ВВП в год – на военные расходы. Чтобы понять влияние войны на бюджет, отмечу лишь, что плановый бюджет Минобороны (а это конечно не все бюджетные расходы на войну, которые распределены между десятком основных главных распорядителей) в 2022 г. составит 624,4 млрд грн или в 5 (!) раз больше, чем факт в прошлом году. В этом году расходы на Минобороны составляют почти половину всех расходов государственного бюджета образца 2021 года", – объяснил Гетманцев.

Нардеп высказался против предложенного некоторыми чиновниками и экспертами сокращения перераспределения ВВП через бюджет до 30% ВВП. Гетманцев добавил, что наибольший риск макроэкономической стабильности заключается в существенном росте дефицита бюджета.

" +270 млрд грн расходов означает рост дефицита бюджета почти на 6% ВВП, который будет профинансирован за счет внутренних заимствований и переведен на государственный долг. По текущим предположениям, плановый дефицит госбюджета в 2022 г. может достичь 24% ВВП. Финансирование такого дополнительного объема заимствований потребует усиления координации между Минфином и НБУ по проведению аукционов и увеличению доли ОВГЗ, размещенной на рыночных началах", - объяснил нардеп.

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