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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство рассмотрит вопрос повышения минималки в середине мая - Розенко

Киев • УНН

 • 16542 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Правительство рассмотрит вопрос повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен в середине мая. Об этом в кулуарах парламента заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент УНН.

Правительство рассмотрит вопрос повышения минималки в середине мая - Розенко

"Повышение минимальной зарплаты на уровне 4,2 тыс. гривен безусловно стоит перед правительством - это зафиксировано в госбюджете на 2018 год. Правительство по итогам первого квартала должно дать свои предложения о том, когда можно будет реализовывать. Мы собираем всю статистическую информацию - реальное состояние выполнения госбюджета, реально будет это середина мая. Я думаю, что этот тот срок, когда мы будем определяться и должны сказать свою позицию по повышению или не повышению минимальной заработной платы до 4,2 тысячи гривен", - сообщил Розенко.

Как сообщал УНН, вопрос повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен сейчас обсуждается в Кабинете министров.

Украинские Национальные Новости

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