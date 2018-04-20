Правительство рассмотрит вопрос повышения минималки в середине мая - Розенко

"Повышение минимальной зарплаты на уровне 4,2 тыс. гривен безусловно стоит перед правительством - это зафиксировано в госбюджете на 2018 год. Правительство по итогам первого квартала должно дать свои предложения о том, когда можно будет реализовывать. Мы собираем всю статистическую информацию - реальное состояние выполнения госбюджета, реально будет это середина мая. Я думаю, что этот тот срок, когда мы будем определяться и должны сказать свою позицию по повышению или не повышению минимальной заработной платы до 4,2 тысячи гривен", - сообщил Розенко.

Как сообщал УНН, вопрос повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен сейчас обсуждается в Кабинете министров.