Уряд розгляне питання підвищення мінімалки у середині травня - Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Уряд розгляне питання підвищення мінімальної заробітної плати до 4,2 тисяч гривень в середині травня. Про це в кулуарах парламенту заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
“Підвищення мінімальної зарплати на рівні 4 тисячі 200 гривень безумовно стоїть перед урядом — це зафіксовано в держбюджеті на 2018 рік. Уряд за підсумками першого кварталу має дати свої пропозиції щодо того, коли можна буде реалізовувати. Ми збираємо всю статистичну інформацію — реальний стан виконання держбюджету, реально буде це середина травня. Я думаю, що цей той термін, коли ми будемо визначатись і маємо сказати свою позицію щодо підвищення або не підвищення мінімальної заробітної плати до 4,2 тисячі гривень”, — повідомив П.Розенко.
Як повідомляв УНН, питання підвищення мінімальної заробітної плати до 4200 гривень зараз обговорюється у Кабінеті міністрів.