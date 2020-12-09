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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 17804 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 38192 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 54395 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 69035 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108765 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112110 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Правительство продлило работу ресторанов и кафе в новогоднюю ночь

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Правительство сегодня поддержал постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине, в частности, предусматривает продолжение работы заведений питания в новогоднюю ночь, передает корреспондент УНН.

“В новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до 01:00 — сейчас они до 23:00, а в новогоднюю ночь до 01:00”, — сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Кроме того, правительство продлило режим ЧП по всей стране до 28 февраля.

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