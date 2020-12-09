Правительство продлило работу ресторанов и кафе в новогоднюю ночь

“В новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до 01:00 — сейчас они до 23:00, а в новогоднюю ночь до 01:00”, — сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Кроме того, правительство продлило режим ЧП по всей стране до 28 февраля.