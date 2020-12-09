Уряд продовжив роботу ресторанів та кафе у новорічну ніч

“У новорічну ніч ми пропонуємо дозволити працювати закладам харчування до 01:00 — зараз вони до 23:00, а в новорічну ніч до 01:00”, — сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Нагадаємо, уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Крім того, уряд продовжив режим НС по всій країні до 28 лютого.