Уряд продовжив роботу ресторанів та кафе у новорічну ніч

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні, яка зокрема, передбачає продовження роботи закладів харчування у новорічну ніч, передає кореспондент УНН.

“У новорічну ніч ми пропонуємо дозволити працювати закладам харчування до 01:00 — зараз вони до 23:00, а в новорічну ніч до 01:00”, — сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Нагадаємо, уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Крім того, уряд продовжив режим НС по всій країні до 28 лютого.

Українські Національні Новини

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