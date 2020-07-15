Правительство постановило запретить ввоз в Украину вагонов из РФ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103448 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112901 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117793 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151937 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117133 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142533 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104490 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102864 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105128 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102308 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Правительство постановило запретить ввоз в Украину вагонов из РФ

Правительство постановило запретить ввоз в Украину вагонов из РФ

Киев  •  УНН

 • 14891 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал проект постановления о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 30 декабря 2015 года №1147. Изменение предусматривает запрет на ввоз железнодорожных вагонов из России, передает корреспондент УНН.

"Министерство инфраструктуры активно реагирует на обращения от промышленников, в том числе производителей вагонов, поэтому вносим проект акта, которым предлагается внесение изменений в постановление Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 года № 1147, которым предусматривается установление запрета на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов импорта, которые были в пользовании и ввозимые в таможенном режиме импорта, среди железнодорожных администраций, прописки которых с 20 февраля 2014 года есть или была железнодорожная администрация РФ", - доложил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Члены правительства поддержали документ с однодневной доработкой.

Напомним, в марте Минэкономразвития РФ объявило о победе в споре с Украиной по вагонам в ВТО.

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