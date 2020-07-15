Уряд постановив заборонити ввезення в Україну вагонів з РФ

"Міністерство інфраструктури активно реагує на звернення від промисловців, у тому числі виробників вагонів, тому вносимо проект акту, яким пропонується внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1147, яким передбачається встановлення заборони на ввезення на митну територію України залізничних вагонів імпорту, що були у користуванні та які ввозяться у митному режимі імпорту, серед залізничних адміністрацій, прописки яких з 20 лютого 2014 року є або була залізнична адміністрація РФ", — доповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Урядовці підтримали документ з одноденним доопрацюванням.

Нагадаємо, у березні Мінекономрозвитку РФ оголосило про перемогу в суперечці з Україною про вагони у СОТ.