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Уряд постановив заборонити ввезення в Україну вагонів з РФ

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу підтримав проект постанови про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 30 грудня 2015 року №1147. Зміна передбачає заборону на ввезення залізничних вагонів з Росії, передає кореспондент УНН.

"Міністерство інфраструктури активно реагує на звернення від промисловців, у тому числі виробників вагонів, тому вносимо проект акту, яким пропонується внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1147, яким передбачається встановлення заборони на ввезення на митну територію України залізничних вагонів імпорту, що були у користуванні та які ввозяться у митному режимі імпорту, серед залізничних адміністрацій, прописки яких з 20 лютого 2014 року є або була залізнична адміністрація РФ", — доповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Урядовці підтримали документ з одноденним доопрацюванням.

Нагадаємо, у березні Мінекономрозвитку РФ оголосило про перемогу в суперечці з Україною про вагони у СОТ.

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