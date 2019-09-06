Правительство согласовало переназначение главы Харьковской ОГА

"Так, министры приняли проекты решений Президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента - ред.) Юлии Светличной с должности председателя Харьковской ОГА. И приняли соответствующий проект решения Президента о ее повторном назначении председателем Харьковской ОГА", - сообщили в Кабмине.

Также сообщается, что члены Правительства согласовали решение о назначении Президентом Украины трех заместителей председателя Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и ДмитрияРоманюка.

Как сообщал УНН, сегодня правительство назначило 11 новых заместителей министров.