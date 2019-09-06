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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108328 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120318 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111904 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118051 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123934 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150169 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149946 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 193119 просмотра

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Правительство согласовало переназначение главы Харьковской ОГА

Правительство согласовало переназначение главы Харьковской ОГА

Киев  •  УНН

 • 17568 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На заседании Кабинета министров Украины, которое состоялось в пятницу, правительство приняло проекты решений Президента Украины об увольнении и повторном назначении Юлии Светличной на должность главы Харьковской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.

"Так, министры приняли проекты решений Президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента - ред.) Юлии Светличной с должности председателя Харьковской ОГА. И приняли соответствующий проект решения Президента о ее повторном назначении председателем Харьковской ОГА", - сообщили в Кабмине.

Также сообщается, что члены Правительства согласовали решение о назначении Президентом Украины трех заместителей председателя Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и ДмитрияРоманюка.

Как сообщал УНН, сегодня правительство назначило 11 новых заместителей министров.

Украинские Национальные Новости

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