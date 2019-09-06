Уряд погодив перепризначення голови Харківської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На засіданні Кабінету міністрів України, що відбулося в п’ятницю, уряд ухвалив проекти рішень Президента України про звільнення та повторне призначення Юлії Світличної на посаду голови Харківської облдержадміністрації. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, передає УНН.
"Так, міністри ухвалили проекти рішень Президента України про звільнення (у зв’язку із завершенням повноважень попереднього президента - ред.) Юлії Світличної з посади голови Харківської ОДА. І ухвалили відповідний проект рішення Президента про її повторне призначення головою Харківської ОДА", - повідомили в Кабміні.
Також повідомляється, що члени Уряду погодили рішення про призначення Президентом України трьох заступників голови Івано-Франківської ОДА: Василя Івасика, Світлани Онищук та Дмитра Романюка.
Як повідомляв УНН, сьогодні уряд призначив 11 нових заступників міністрів.