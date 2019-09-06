Уряд призначив 11 нових заступників міністрів: названо імена
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На засіданні Кабінету Міністрів України Уряд призначив 11 нових заступників своїм міністрам, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМУ.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов отримав трьох заступників: першого заступника Павла Кухту, заступника Тараса Висоцького та заступника-Торгового представника України Тараса Качку.
По одному заступнику отримали:
міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб — заступник Олександр Терещенко;
міністр фінансів — заступник Геннадій Пліс;
міністр розвитку громад та територій — заступник Едуард Кругляк.
По два нових заступники може бути у:
міністра освіти і науки — Петро Коржевський та Єгор Стадний;
міністра соціальної політики — Олег Коваль та Сергій Ніжинський.
Першого заступника має отримати також віце-прем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ним став Олексій Вискуб.
Нагадаємо, Мінфін створює новий орган влади, який відповідатиме за державний борг.