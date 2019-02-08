Правительство планирует направить 400 млн грн на зарплаты шахтерам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На следующей неделе правительство планирует направить 400 млн грн для погашения долгов по зарплатам работников угольной отрасли. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун во время часа вопросов к правительству в сессионном зале парламента, передает корреспондент УНН.
"На сегодня аккумулированы средства государственного бюджета - общая сумма - более 400 млн грн - до понедельника будет материализованное решение о порядке предоставления соответствующих средств бюджетных, и они будут направлены шахтерам", - отметил Корзун.
По его словам, таким образом задолженность будет почти полностью закрыта.
При этом он добавил, что процесс реформирования угольной отрасли замедлился.
Напомним, на 1 декабря 2018 года задолженность перед работниками угольной отрасли на государственных предприятиях Минэнергоугля составила более 196 млн гривен.
По состоянию на 1 декабря 2018 года в Украине наибольшее количество зарплат задолжали работникам Луганской и Донецкой областей.