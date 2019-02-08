Уряд планує направити 400 млн грн на зарплати шахтарям

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Наступного тижня уряд планує направити 400 млн грн для погашення боргів по зарплатах працівників вугільної галузі. Про це повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолій Корзун під час години запитань до уряду в сесійній залі парламенту, передає кореспондент УНН.