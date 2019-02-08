Уряд планує направити 400 млн грн на зарплати шахтарям
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Наступного тижня уряд планує направити 400 млн грн для погашення боргів по зарплатах працівників вугільної галузі. Про це повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолій Корзун під час години запитань до уряду в сесійній залі парламенту, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні закумульовані кошти державного бюджету - загальна сума - понад 400 млн грн - до понеділка буде матеріалізоване рішення про порядок надання відповідних коштів бюджетних, і вони будуть спрямовані шахтарям", - зазначив Корзун.
За його словами, таким чином заборгованість буде майже повністю закрита.
При цьому, він додав, що процес реформування вугільної галузі уповільнився.
Нагадаємо, станом на 1 грудня 2018 року заборгованість перед працівниками вугільної галузі на державних підприємствах Міненерговугілля становила понад 196 млн гривень.
Станом на 1 грудня 2018 року в Україні найбільшу кількість зарплат заборгували працівникам Луганської та Донецької областей.