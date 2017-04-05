Правительство разработает рекомендации безбарьерности городов Украины

“Нам надо, чтобы в каждом городе была программа доступности и безбарьерности”, — сказал В.Гройсман.

По его словам, это должно касаться общественного транспорта, подъездов, где живут люди с инвалидностью, бордюров, доступа к туалетам, аптек, больниц, школ и других общественных мест.

“Давайте на следующее правительство или через правительство (уполномоченные по правам людей с инвалидностью — ред.) наработайте, пожалуйста, рекомендации. У нас есть опыт городов в Украине, где такие программы есть. Давайте мы утвердим наши рекомендации решением правительства с конкретными мерами и направим их в каждый город”, - сказал В.Гройсман.

По его словам, на основе этих рекомендаций в Украине может быть создана серьезная программа безбарьерности.

Напомним, по словам Марины Порошенко, более 56 тыс. детей с особыми потребностями изолированы от школы.