Правительство разработает рекомендации безбарьерности городов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Правительство поручило уполномоченным по правам людей с инвалидностью разработать рекомендации по программе безбарьерности. Об этом на заседании Кабинета министров Украины заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
“Нам надо, чтобы в каждом городе была программа доступности и безбарьерности”, — сказал В.Гройсман.
По его словам, это должно касаться общественного транспорта, подъездов, где живут люди с инвалидностью, бордюров, доступа к туалетам, аптек, больниц, школ и других общественных мест.
“Давайте на следующее правительство или через правительство (уполномоченные по правам людей с инвалидностью — ред.) наработайте, пожалуйста, рекомендации. У нас есть опыт городов в Украине, где такие программы есть. Давайте мы утвердим наши рекомендации решением правительства с конкретными мерами и направим их в каждый город”, - сказал В.Гройсман.
По его словам, на основе этих рекомендаций в Украине может быть создана серьезная программа безбарьерности.
Напомним, по словам Марины Порошенко, более 56 тыс. детей с особыми потребностями изолированы от школы.