Уряд напрацює рекомендації безбар'єрності міст України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Уряд доручив уповноваженим з прав людей з інвалідністю розробити рекомендації щодо програми безбар'єрності. Про це на засіданні Кабінету міністрів України заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Нам треба, щоб в кожному місті була програма доступності і безбар’єрності”, — сказав В.Гройсман.
За його словами, це має стосуватися громадського транспорту, під’їздів, де живуть люди з інвалідністю, бордюрів, доступу до туалетів, аптек, лікарень, шкіл та інших громадських місць.
“Давайте на наступний уряд або через уряд (уповноважені з прав людей з інвалідністю — ред.) напрацюйте, будь ласка, рекомендації. У нас є досвід міст в Україні, де такі програми є. Давайте ми затвердимо наші рекомендації рішенням уряду з конкретними заходами і направимо їх в кожне місто”, — сказав В.Гройсман.
За його словами, на основі цих рекомендацій в Україні може бути створена серйозна програма безбар’єрності.
Нагадаємо, за словами Марини Порошенко, понад 56 тис. дітей з особливими потребами ізольовані від школи.