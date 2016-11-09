Правительство предоставит Харькову более 20 млн грн для создания двух админцентров "Прозрачный офис"

Первый заместитель министра социальной политики Ольга Крентовская рассказала, что проектом постановления предлагается утвердить порядок и условия предоставления субвенций из государственного бюджета городскому бюджету Харькова на проведение работ по созданию и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг в формате "Прозрачный офис", который предусмотрен в государственном бюджете Украины на 2016 год в сумме 20 млн 121 тыс.

Указанную субвенцию будет направлено на софинансирование 50 процентов стоимости работ по созданию двух таких центров в г.Харькове. Проект без замечания согласовано с Министерством финансов, Министерством экономического развития и торговли, Минюстом и др.