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Правительство предоставит Харькову более 20 млн грн для создания двух админцентров "Прозрачный офис"

Правительство предоставит Харькову более 20 млн грн для создания двух админцентров "Прозрачный офис"

Киев • УНН

 • 8542 просмотра

КИЕВ. 9 листпада. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление о порядке и условиях предоставления из государственного бюджета 20 млн 121 тыс. грн городу Харькову для создания двух центров предоставления административных услуг "Прозрачный офис". Такое решение было сегодня принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Первый заместитель министра социальной политики Ольга Крентовская рассказала, что проектом постановления предлагается утвердить порядок и условия предоставления субвенций из государственного бюджета городскому бюджету Харькова на проведение работ по созданию и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг в формате "Прозрачный офис", который предусмотрен в государственном бюджете Украины на 2016 год в сумме 20 млн 121 тыс.

Указанную субвенцию будет направлено на софинансирование 50 процентов стоимости работ по созданию двух таких центров в г.Харькове. Проект без замечания согласовано с Министерством финансов, Министерством экономического развития и торговли, Минюстом и др.

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