Уряд надасть Харкову більше 20 млн грн для створення двох адмінцентрів “Прозорий офіс”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листпада. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про порядок та умови надання з державного бюджету 20 млн 121 тис. грн місту Харкову для створення двох центрів надання адміністративних послуг “Прозорий офіс”. Таке рішення було сьогодні ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Перший заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська розповіла, що проектом постанови пропонується затвердити порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету міському бюджету Харкова на проведення робіт зі створення та забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі “Прозорий офіс”, який передбачено в державному бюджеті України на 2016 рік у сумі 20 млн 121 тис.
Зазначену субвенцію буде спрямовано на співфінансування 50 відсотків вартості робіт зі створення двох таких центрів у їХаркові. Проект без зауваження погоджено з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Мін’юстом та ін.