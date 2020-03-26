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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89330 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101243 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103375 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102575 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110717 просмотра

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5 марта, 08:58 • 104694 просмотра

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Правительство Косово отправили в отставку

Правительство Косово отправили в отставку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Парламент Косово вечером в среду отправил в отставку правительство Альбина Курти, вызвав политический кризис в стране на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Парламент Косово распустил правительство премьер-министра Альбина Курти в ходе голосования о недоверии в среду, что вызвало политический кризис, поскольку балканская страна пытается остановить распространение коронавируса", - пишут в издании.

Так, 82 из 120 парламентариев поддержали вотум недоверия правительству, который успел поработать менее двух месяцев, а все из-за чрезвычайного положения. Теперь неясно, как правительство будет продолжать работу, так как страна не может провести досрочные выборы из-за распространения коронавируса.

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Отставка правительства произошла после того, как в косовской коалиции возник спор об объявлении чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусом. В связи с этим коалиционный партнер партии Курти Демократическая лига Косово (LDK) инициировала голосование за отставку.

Сообщается, что премьер-министр Альбин Курти уволил главу МВД Агима Велиу, члена Демократической лиги Косово (LDK), который поддержал призывы президента Косово объявить ЧП в стране. После этого коалиционный партнер Курти по LDK инициировал голосование за отставку правительства.

В Косово зарегистрировано 71 случай коронавируса. Один человек умер в связи с заболеванием.

Напомним, что за сутки в мире на коронавирусную инфекцию заболели почти 50 тыс. человек.

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