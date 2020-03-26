Уряд Косово відправили у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Парламент Косово ввечері в середу відправив у відставку уряд Альбіна Курті, викликавши політичну кризу в країні на тлі поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Парламент Косово розпустив уряд прем’єр-міністра Альбіна Курті під час голосування про недовіру в середу, що викликало політичну кризу, оскільки балканська країна намагається зупинити поширення коронавірусу", — пишуть у виданні.
Так, 82 з 120 парламентарів підтримали вотум недовіри уряду, який встиг попрацювати менше двох місяців, а все через надзвичайний стан. Тепер неясно, як уряд буде продовжувати роботу, оскільки країна не може провести дострокові вибори через поширення коронавірусу.
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Відставка уряду сталася після того, як в косовській коаліції виникла суперечка про оголошення надзвичайного стану для боротьби з коронавірусом. У зв’язку з цим коаліційний партнер партії Курті Демократична ліга Косова (LDK) ініціювала голосування за відставку.
Повідомляється, що прем’єр-міністр Альбін Курті звільнив главу МВС Агіма Веліу, члена Демократичної ліги Косово (LDK), який підтримав заклики президента Косова оголосити НС в країні. Після цього коаліційний партнер Курті по LDK ініціював голосування за відставку уряду.
У Косово зареєстровано 71 випадок коронавірусу. Одна людина померла в зв’язку з захворюванням.
Нагадаємо, що за добу в світі на коронавірусну інфекцію захворіли майже 50 тис. осіб.