Правительство Греции будет оплачивать счета за еду для миллионов граждан: причина

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“Фискальные расходы будут составлять 650 миллионов евро”, — сказал премьер-министр в субботу вечером перед тем, как законодатели начали голосовать за бюджет страны на 2023 год.

Детали

Этот бюджет является первым за 12 лет, реализуемым вне рамок мониторинга после финансовой помощи, к которой страна подлежала после финансового кризиса.

Дополнительная помощь на питание рассчитана на 85% домохозяйств, или около 8,4 млн. граждан, добавил премьер. В настоящее время правительство потратило свыше 15 миллиардов евро на пом’в качестве роста роста стоимости жизни.

В 2023 году экономика Афин вырастет на 1,8% против 5,6% в этом году. Рост поможет снизить государственный долг в процентах от валового внутреннего продукта до 159,3%, тогда как правительство ожидает возвращения к первоначальному профициту в 0,7% ВВП в 2023 году.

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