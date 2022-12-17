Правительство Греции будет оплачивать счета за еду для миллионов граждан: причина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Греция планирует покрывать 10% расходов на питание для большинства домохозяйств в течение шести месяцев, начиная с февраля следующего года. Эта мера будет финансироваться на средства налогообложения из-за сверхприбылей двух нефтеперерабатывающих заводов страны, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
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“Фискальные расходы будут составлять 650 миллионов евро”, — сказал премьер-министр в субботу вечером перед тем, как законодатели начали голосовать за бюджет страны на 2023 год.
Детали
Этот бюджет является первым за 12 лет, реализуемым вне рамок мониторинга после финансовой помощи, к которой страна подлежала после финансового кризиса.
Дополнительная помощь на питание рассчитана на 85% домохозяйств, или около 8,4 млн. граждан, добавил премьер. В настоящее время правительство потратило свыше 15 миллиардов евро на пом’в качестве роста роста стоимости жизни.
В 2023 году экономика Афин вырастет на 1,8% против 5,6% в этом году. Рост поможет снизить государственный долг в процентах от валового внутреннего продукта до 159,3%, тогда как правительство ожидает возвращения к первоначальному профициту в 0,7% ВВП в 2023 году.
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