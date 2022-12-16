Греція готова передати Україні ЗРК С-300, але є умова

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"Якщо США розмістять на острові (Крит – ред.) систему Patriot, після її інтеграції з національною системою протиповітряної оборони С-300 можна буде прибрати. Такий самий процес застосовується до будь-якої іншої системи ППО російського виробництва, яку вони, можливо, захочуть відправити в Україну. Тому уряд готовий передати Україні не лише С-300, а й Тор-М1, а також Оса-АКМ", – сказав міністр.

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Італія та Франція готові надати Україні системи ЗРК SAMP/T Mamba.