Греция готова передать Украине ЗРК С-300, но есть условие

Цитата

"Если США разместят на острове (Крит – ред.) систему Patriot, после ее интеграции с национальной системой противовоздушной обороны С-300 можно будет убрать. Такой же процесс применяется к любой другой системе ПВО российского производства, которую они, возможно, захотят отправить в Украину. Поэтому правительство готово передать Украине не только С-300, но и Тор-М1, а также Оса-АКМ", – сказал министр.

Напомним

Италия и Франция готовы предоставить Украине системы ЗРК SAMP/T Mamba.