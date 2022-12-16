Греция готова передать Украине ЗРК С-300, но есть условие

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Греция готова передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, если США установят на острове Крит систему Patriot. Об этом сообщил министр обороны Греции Николаос Панайотопулос, передает УНН со ссылкой на Pronews.gr.

Цитата

"Если США разместят на острове (Крит – ред.) систему Patriot, после ее интеграции с национальной системой противовоздушной обороны С-300 можно будет убрать. Такой же процесс применяется к любой другой системе ПВО российского производства, которую они, возможно, захотят отправить в Украину. Поэтому правительство готово передать Украине не только С-300, но и Тор-М1, а также Оса-АКМ", – сказал министр.

Напомним

Италия и Франция готовы предоставить Украине системы ЗРК SAMP/T Mamba.

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