Греция готова передать Украине ЗРК С-300, но есть условие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Греция готова передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, если США установят на острове Крит систему Patriot. Об этом сообщил министр обороны Греции Николаос Панайотопулос, передает УНН со ссылкой на Pronews.gr.
Цитата
"Если США разместят на острове (Крит – ред.) систему Patriot, после ее интеграции с национальной системой противовоздушной обороны С-300 можно будет убрать. Такой же процесс применяется к любой другой системе ПВО российского производства, которую они, возможно, захотят отправить в Украину. Поэтому правительство готово передать Украине не только С-300, но и Тор-М1, а также Оса-АКМ", – сказал министр.
Напомним
Италия и Франция готовы предоставить Украине системы ЗРК SAMP/T Mamba.