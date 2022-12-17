Уряд Греції оплачуватиме рахунки за їжу для мільйонів громадян: причина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Греція планує покривати 10% витрат на харчування для більшості домогосподарств протягом шести місяців, починаючи з лютого наступного року. Цей захід буде фінансуватися коштом оподаткування через надприбутків двох нафтопереробних заводів країни, заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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“Фіскальні витрати становитимуть 650 мільйонів євро”, — сказав прем’єр-міністр у суботу ввечері перед тим, як законодавці почали голосувати за бюджет країни на 2023 рік.
Деталі
Цей бюджет є першим за 12 років, який реалізовується поза рамками моніторингу після фінансової допомоги, до якого країна підлягала після фінансової кризи.
Додаткова допомога на харчування розрахована на 85% домогосподарств, або близько 8,4 млн громадян, додав прем'єр. Наразі уряд витратив понад 15 мільярдів євро на пом’якшення зростання вартості життя.
У 2023 році економіка Афін зросте на 1,8% проти 5,6% цього року. Зростання допоможе знизити державний борг у відсотках від валового внутрішнього продукту до 159,3%, тоді як уряд очікує повернення до первинного профіциту в 0,7% ВВП у 2023 році.
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