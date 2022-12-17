Уряд Греції оплачуватиме рахунки за їжу для мільйонів громадян: причина

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“Фіскальні витрати становитимуть 650 мільйонів євро”, — сказав прем’єр-міністр у суботу ввечері перед тим, як законодавці почали голосувати за бюджет країни на 2023 рік.

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Цей бюджет є першим за 12 років, який реалізовується поза рамками моніторингу після фінансової допомоги, до якого країна підлягала після фінансової кризи.

Додаткова допомога на харчування розрахована на 85% домогосподарств, або близько 8,4 млн громадян, додав прем'єр. Наразі уряд витратив понад 15 мільярдів євро на пом’якшення зростання вартості життя.

У 2023 році економіка Афін зросте на 1,8% проти 5,6% цього року. Зростання допоможе знизити державний борг у відсотках від валового внутрішнього продукту до 159,3%, тоді як уряд очікує повернення до первинного профіциту в 0,7% ВВП у 2023 році.

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