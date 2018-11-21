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Правительство разрешило утилизировать украинские ядохимикаты за рубежом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правительство поддержало постановление, позволяющее вывозить за границу непригодные химвещества и там их утилизировать. Об этом сообщил министр экологии Остап Семерак в Facebook, передает УНН.

"Более 8000 тонн непригодных химвеществ, которые в основном использовались в аграрном секторе, осталось нам в наследство от Советского Союза. Их до сих пор не утилизировали в полном объеме из-за банальных нормативно-правовых коллизий.

Сегодня коллеги по правительству не только услышали голос Минприроды, но и помогли нам разрубить этот узел. Наконец было поддержано наше постановление, которое позволяет вывозить эти вещества на утилизацию за границу независимо от наличия или отсутствия в Украине предприятий с необходимыми мощностями", - заявил Семерак.

Он пояснил, что именно эта формальная преграда долгие годы препятствовала Украине избавиться от ядохимикатов.

"Мол, в Украине есть свое одно (!) предприятие. Поэтому нечего привлекать иностранные. А то, что это предприятие де-факто монополист, с технологически устаревшим оборудованием и скудными мощностями, это ничего? Не хочу останавливаться на деталях этой истории. Я не раз обращал внимание общества на так называемых "утилизаторов" опасных отходов, которые в основном утилизировали на бумаге. Теперь этой истории положен конец", - подчеркнул министр.

Семерак надеется, что отныне можно будет очистить поля, овраги, заброшенные склады от опасных соединений (яда в прямом смысле), что просачиваются в почву и несут серьезные прямые угрозы всему живому.

Напомним, параллельно Министерство экологии проверяет утилизаторов опасных отходов на соответствие установленным требованиям. Права работать в этой сфере лишены уже 59 спецпредприятий.

Украинские Национальные Новости

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