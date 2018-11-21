Минприроды на финальном этапе проверки утилизаторов опасных отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. С начала года Минприроды проверило 122 предприятия, имеющие лицензию в сфере обращения с опасными отходами, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ ведомства.
Права работать в этой сфере лишены 59 спецпредприятий. Из них 15 - только в октябре.
В целом за год эковедомство обещало проверить 130 спецпредприятий. На сегодня, проверке подлежат еще 8 лицензиатов.
Напомним, основанием для массовой проверки рынка стало снятие моратория и постоянные жалобы экологов на псевдоутилизаторив, которые вместо обезвреживания складировали ядохимикаты в неприспособленных местах.
Псевдоутилизаторам даже удавалось выигрывать тендеры государственных органов и предприятий.