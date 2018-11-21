Мінприроди на фінальному етапі перевірки утилізаторів небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. З початку року Мінприроди перевірило 122 підприємства, що мають ліцензію у сфері поводження із небезпечними відходами, передає УНН з посиланням на відповідний документ відомства.
Права працювати в цій сфері позбавлено 59 спецпідприємств. З них 15 – лише в жовтні.
В цілому за рік ековідомство обіцяло перевірити 130 спецпідприємств. Станом на сьогодні, перевірці підлягають ще 8 ліцензіатів.
Нагадаємо, підставою для масової перевірки ринку стало зняття мораторію та постійні скарги екологів на псевдоутилізаторів, які замість знешкодження складували отрутохімікати у непристосованих місцях.
Псевдоутилізаторам навіть вдавалося вигравати тендери державних органів та підприємств.