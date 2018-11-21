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Мінприроди на фінальному етапі перевірки утилізаторів небезпечних відходів

Мінприроди на фінальному етапі перевірки утилізаторів небезпечних відходів

Київ • УНН

 • 11567 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. З початку року Мінприроди перевірило 122 підприємства, що мають ліцензію у сфері поводження із небезпечними відходами, передає УНН з посиланням на відповідний документ відомства.

Права працювати в цій сфері позбавлено 59 спецпідприємств. З них 15 – лише в жовтні.

В цілому за рік ековідомство обіцяло перевірити 130 спецпідприємств. Станом на сьогодні, перевірці підлягають ще 8 ліцензіатів.

Нагадаємо, підставою для масової перевірки ринку стало зняття мораторію та постійні скарги екологів на псевдоутилізаторів, які замість знешкодження складували отрутохімікати у непристосованих місцях.

Псевдоутилізаторам навіть вдавалося вигравати тендери державних органів та підприємств.

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