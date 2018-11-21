Уряд дозволив утилізовувати українські отрутохімікати за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Уряд підтримав постанову, яка дозволяє вивозити за кордон непридатні хімречовини і там їх утилізовувати. Про це повідомив міністр екології Остап Семерак у Facebook, передає УНН.
“Понад 8 тисяч тонн непридатних хімречовин, які здебільшого використовувалися в аграрному секторі, залишилося нам у спадок від Радянського Союзу. Їх і досі не утилізовано в повному обсязі через банальні нормативно-правові колізії.
Сьогодні колеги по уряду не лише почули голос Мінприроди, але й допомогли нам розрубати цей вузол. Нарешті була підтримана наша постанова, яка дозволяє вивозити ці речовини на утилізацію за кордон не залежно від наявності чи відсутності в Україні підприємств з необхідними потужностями”, — заявив Семерак.
Він пояснив, що саме ця формальна перепона довгі роки перешкоджала Україні позбутися отрутохімікатів.
“Мовляв, в Україні є своє одне (!) підприємство. Тож нема чого залучати іноземні. А те, що це підприємство де-факто монополіст, з технологічно застарілим обладнанням і мізерними потужностями, то нічого? Не хочу зупинятися на деталях цієї історії. Я не раз звертав увагу суспільства на так званих "утилізаторів" небезпечних відходів, які здебільшого утилізували на папері. Тепер цій історії покладено край”, — наголосив міністр.
Семерак сподівається, що відтепер можна буде очистити поля, яри, закинуті склади від небезпечних сполук (отрути у прямому сенсі), що просочуються у ґрунти та несуть серйозні прямі загрози всьому живому.
Нагадаємо, паралельно Міністерство екології перевіряє утилізаторів небезпечних відходів на відповідність встановленим вимогам. Права займатися у цій сфері позбавлено вже 59 спецпідприємств.