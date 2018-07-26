Правительство поручило провести изучение рисков лесных пожаров на востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В связи с пожарами, которые бушуют в Европе, правительство решило дать поручение провести проверку пожарной безопасности в отношении лесов на востоке Украины в период августа-сентября этого года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Целесообразно дать поручение по востоку Украины по нашим лесам. В прошлом году в августе - начале сентября был также сложный с точки зрения пожаротушения период. Надо дать поручение, чтобы соответствующие органы изучили риски и учесть их на август-сентябрь месяц для Украины", - сказал вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Соответствующее предложение было поддержано правительством.
Напомним, Украина готова предоставить спецтехнику для тушения пожаров в Швеции.