Правительство поручило провести изучение рисков лесных пожаров на востоке Украины

"Целесообразно дать поручение по востоку Украины по нашим лесам. В прошлом году в августе - начале сентября был также сложный с точки зрения пожаротушения период. Надо дать поручение, чтобы соответствующие органы изучили риски и учесть их на август-сентябрь месяц для Украины", - сказал вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Соответствующее предложение было поддержано правительством.

Напомним, Украина готова предоставить спецтехнику для тушения пожаров в Швеции.