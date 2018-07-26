Уряд доручив провести вивчення ризиків лісових пожеж на сході України

"Доцільно дати доручення по сходу України по наших лісах. Минулого року у серпні – на початку вересня був також складний з точки зору пожежогасіння період. Треба дати доручення, щоб відповідні органи вивчили ризики та врахувати їх на серпень-вереснь місяць для України", - сказав віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів.

Відповідна пропозиція була підтримана урядом.

Нагадаємо, Україна готова надати спецтехніку для гасіння пожеж у Швеції.