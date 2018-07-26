Уряд доручив провести вивчення ризиків лісових пожеж на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У зв'язку з пожежами, які вирують у Європі, уряд вирішив дати доручення провести перевірку пожежної безпеки щодо лісів на сході України у період серпня-вересня цього року. Відповідне рішення було схвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Доцільно дати доручення по сходу України по наших лісах. Минулого року у серпні – на початку вересня був також складний з точки зору пожежогасіння період. Треба дати доручення, щоб відповідні органи вивчили ризики та врахувати їх на серпень-вереснь місяць для України", - сказав віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів.
Відповідна пропозиція була підтримана урядом.
Нагадаємо, Україна готова надати спецтехніку для гасіння пожеж у Швеції.