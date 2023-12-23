Уроженца Чечни посадили в Великобритании за шпионаж за иранским оппозиционным телеканалом

Центральный уголовный суд в Англии и Уэльсе заключил в тюрьму за шпионаж за оппозиционным телеканалом из Ирана выходца из российского региона Чечни Магомеда-Гусейна Довтаева. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

31-летнего Довтаева обвинили в ведении слежки за штаб-квартирой Iran International в Лондоне в рамках плана других лиц по совершению теракта против телеканала.

На этой неделе его признали виновным по одному обвинению, а именно, в попытке сбора информации, полезной для террористической деятельности.

Сегодня Довтаева приговорили к трем годам и шести месяцам колонии. Ему придется отбыть еще две трети своего наказания с за вычетом времени, которое он уже провел под стражей.

Отвечая на вопрос в суде, почему он заинтересовался зданием Chiswick Business Park, где находится телеканал, и его окрестностями, Довтаев сказал, что "был в восторге от архитектуры".

Прокуратура заявила, что Довтаев, гражданин Австрии, родом из Чечни, тайно снимал материалы на свой телефон, чтобы "определить уязвимые места" в безопасности медиакомпании, которыми могли воспользоваться другие люди.

Отмечается, что телеканал годами критикует иранское правительство и публично обвиняет его в нарушениях прав человека.

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