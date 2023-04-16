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В Хорватии суд отказал беженцам из Чечни в предоставлении политического убежища

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Суд Хорватии отказал пятерым уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты, передает УНН со ссылкой на "Кавказ.Реалии".

Детали

Пятерым беженцам из Чечни суд Хорватии отказал в предоставлении на территории страны политического убежища и обеспечении международной защиты. Сейчас людей могут депортировать обратно в РФ. Об этом сообщил редакции "Кавказ. Реалии" представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

"Переводчики, участвовавшие в суде, рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и основан на одних предположениях, что претенденты на защиту являются исламистскими экстремистами. Очень предвзятое решение", - сказал Дадуев.

Дополнение

Выходцы из Чечни, которые находятся в Хорватии транзитом, сказали, что среди причин эмиграции, в частности, было нежелание участвовать в войне рф против Украины. По состоянию на сейчас они находятся в центре для мигрантов. Оттуда их могут выпустить как для проезда в другую страну, так и депортировать в Россию. Окончательное решение пока неизвестно.

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