Хорватія готова допомогти Україні в розмінуванні та ветеранській політиці - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Хорватія готова допомогти Україні у питаннях гуманітарного розмінювання та реабілітації ветеранів. Про це повідомив прем'єр країни Андрей Пленкович під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем у Києві, інформує УНН з посиланням на сайт Кабміну.
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Пленкович відзначив, що Хорватія готова допомогти у питанні реабілітації ветеранів, відновленні, захисті культурної спадщини від війни. Крім того, Загреб на рівні Європейської комісії готує ініціативи щодо допомоги Києву у гуманітарному розмінуванні.
У відповідь Шмигаль подякував хорватській стороні за візит та послідовну підтримку протягом усієї повномасштабної агресії росії. Він наголосив, що Україна "надзвичайно цінує допомогу" країні, зокрема подякував за намір передати вертольоти Мі-8.
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"Хорватія - держава, яка попри складний шлях повоєнного відновлення, успішно повноцінно інтегрувалася до ЄС. Для нас є надзвичайно цінним ваш досвід у сфері євроінтеграції, повоєнному відновленні, ветеранській політиці, розмінуванні", - сказав український прем'єр.
Нагадаємо
Сьогодні, 31 березня, в Україну з візитом прибули прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб.