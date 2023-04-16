У Хорватії суд відмовив біженцям з Чечні у наданні політичного притулку

Деталі

П'ятьом біженцям з Чечні суд Хорватії відмовив у надані на території країни політичного притулку та забезпеченні міжнародного захисту. Наразі людей можуть депортувати назад до рф. Про це повідомив редакції "Кавказ. Реалії" представник "Асамблеї чеченців Європи" Іса Дадуєв.

"Перекладачі, які брали участь у суді, розповіли, що відмова була винесена без будь-яких доказів, і заснована на одних припущеннях, що претенденти на захист є ісламістськими екстремістами. Дуже упереджене рішення", - сказав Дадуєв.

Доповнення

Вихідці з Чечні, які перебувають у Хорватії транзитом, сказали, що серед причин еміграції, зокрема, було небажання брати участь у війні рф проти України. Станом на зараз вони перебувають в центрі для мігрантів. Звідти їх можуть випустити як для проїзду в іншу країну, так і депортувати до росії. Остаточне рішення поки невідоме.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хорватія готова допомогти Україні в розмінуванні та ветеранській політиці - прем'єр