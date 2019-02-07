Уроженец Швейцарии стал единственным кандидатом на пост президента ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имя кандидата на пост главы организации, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Единственным, кто подал заявку, стал действующий президент ФИФА Джанни Инфантино.
Также в обращении отмечено, что "комитет по управлению будет контролировать избирательный процесс, обеспечивая правильное применение устава и регламента ФИФА".
Отметим, что предстоящие выборы пройдут на 69-м Конгрессе ФИФА в Париже 5 июня 2019.
Напомним, что 26 февраля 2016 года Инфантино получил пост президента ФИФА.