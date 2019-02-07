Уродженець Швейцарії став єдиним кандидатом на пост президента ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала ім'я кандидата на пост голови організації, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Єдиним, хто подав заявку, став діючий президент ФІФА Джанні Інфантіно.
Також у зверненні зазначено, що "комітет з управління контролюватиме виборчий процес, забезпечуючи правильне застосування статуту і регламенту ФІФА".
Відзначимо, що майбутні вибори відбудуться на 69-му Конгресі ФІФА в Парижі 5 червня 2019 року.
Нагадаємо, що 26 лютого 2016-го року Інфантіно отримав пост президента ФІФА.