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Торжественные проводы отар на пастбище состоялись в Закарпатье

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 7 мая. УНН. Вчера, 6 мая, в с. Дубовое Тячевского района прошел праздник “Проводы на пастбище”. Пастухи на 6 месяцев вывели на пастбище тысячи овец, передает корреспондент УНН.

Торжественные проводы отар на пастбище состоялись в Закарпатье

Торжественная конная походка с повозками сопровождала стадо к месту проведения основных праздничных мероприятий. Там гости праздника, творческие коллективы и сотни местных жителей приняли участие в воспалении пастушьего костра.

Как рассказал УНН старший чабан Дмитрий Емельян, овцы вместе с пастухами будут в долине шесть месяцев. Там овец будут доить, производить из молока сыр, который забирают владельцы скота. Путь от населенного пункта до долины на склонах Карпат составляет около 20 километров, которые пастухи с овцами преодолеют пешком.

“Я работаю пастухом уже более 50 лет. Еще немножко и буду передавать эту должность своему ученику Михаилу, который в этом году мне будет помогать. В отаре нашей около пяти сотен овец. А таких отар в районе много. В последние годы поголовье овец увеличивается, а среди пастухов появляется много молодежи. Единственная проблема, что некуда сдавать такое количество молока. Если бы было куда, то люди смогли бы получать качественный молочный продукт вместо химических сыров, которые лежат на магазинных полках ...”, - отметил старший пастух поселка.

Помощник чабана Михаил Декет рассказал УНН о рисках и сложности своей необычной профессии.

“Надо понимать, что мы полгода будем далеки как от дома, так и от цивилизации. В долине в горах есть небольшой пастуший домик, а еще кучу хищных зверей вокруг. На овец может напасть как болезнь, так и волки или медведь. Постоянно надо быть настороже. В этом нам помогают собаки. Их на овец четверо. Все они знают свою работу — охранять, сигнализировать об опасности, контролировать скот, чтобы не ушел далеко в горы. Со мной идет мой пес Арчи. В долине он и друг, и коллега ...”, - отмечает М. Декет.

Почти каждая семья в поселке имеет в хозяйстве от трех до нескольких десятков овец. Ежегодно семья отдает скот в общее стадо. Дело это ответственное и не бесплатное, учитывая риски. За каждую овцу хозяин платит пастухам по 300 гривен, ведь они за животное отвечают. Зато с каждой овцы пастух отдает ее хозяину по 80 килограммов готового сыра, который семьи употребляют сами и продают. Стоимость сыра на местных рынках колеблется от 70 до 80 гривен, независимо от вида.

Поселковый голова Дубового Василий Носа отмечает, что овцеводство развивается. Это связано, прежде всего, с дефицитом рабочих мест в поселке и с естественными условиями для разведения и выпаса скота.

“У нас в поселке еще до конца 90-х годов работал вертолетный завод, который давал местному населению, которого чуть меньше 12 000, рабочие места. Сейчас, к сожалению, половина населения на заработках за границей. Те, кто остались, занимаются сельским хозяйством, работают в коммунальной и социальной сферах ... Сейчас в поселке насчитывается около 4 тысяч голов овец. На днях они с пастухами отправляются на пастбище. Этот праздник очень важен для наших людей. Это и традиция, и торжественный ритуал на удачу. Уже 12-й год подряд проводы на пастбище проходят в таком формате”, — рассказал УНН В. Носа.

Из тысяч овец, которых сегодня провели выпасаться, каждый хозяин безошибочно узнает свою.

“Не верьте, что узнаем по звуку колокольчиков или каким атрибутам. Они на хозяев (хозяин на Закарпатье — ред.) Похожи. Мы узнаем их по лицам, так как свои”, — рассказал местный житель Николай Цубера.

Кроме ритуала провода стад и пастухов на пастбище, на празднике звучали песни, играли музыканты, готовили и угощали закарпатскими блюдами. А еще все желающие могли приобрести местного сыра, вурды, брынзы и других молочных продуктов.

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