Ураган в России оставил без света более 30 000 человек

“По состоянию на 01.00 часов 30 мая 2017 в зоне отключения от электроснабжения остаются три субъекта: Тульская, Московская и Рязанская области, с общей численностью 127 населенных пунктов, 20 муниципальных районов, 40 социально-значимых объектов, более 9000 жилых домов с населением более 30 000 человек. Ориентировочно планируется подключение к 8:00 30 мая 2017”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, число пострадавших в результате урагана в Москве выросла до 137 человек . Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.