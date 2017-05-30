Ураган в России оставил без света более 30 000 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Более 30 000 человек из Тульской, Московской и Рязанской областей остались без электроснабжения, которое планируют восстановить к 8:00 утра вторника, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“По состоянию на 01.00 часов 30 мая 2017 в зоне отключения от электроснабжения остаются три субъекта: Тульская, Московская и Рязанская области, с общей численностью 127 населенных пунктов, 20 муниципальных районов, 40 социально-значимых объектов, более 9000 жилых домов с населением более 30 000 человек. Ориентировочно планируется подключение к 8:00 30 мая 2017”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, число пострадавших в результате урагана в Москве выросла до 137 человек . Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.