Ураган в Росії залишив без світла понад 30 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Понад 30 тисяч людей з Тульської, Московської і Рязанської областей залишились без електропостачання, яке планують відновити до 8 години ранку вівторка, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Станом на 01.00 години 30 травня 2017 року в зоні відключення від електропостачання залишаються три суб’єкта: Тульська, Московська і Рязанська області, з загальною чисельністю: 127 населених пунктів, 20 муніципальних районів, 40 соціально-значущих об’єктів, понад 9 тисяч житлових будинків з населенням понад 30 тисяч осіб. Орієнтовно планується підключення до 8 години 30 травня 2017 року”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, кількість постраждалих внаслідок урагану в Москві зросла до 137 осіб. Про це ТАСС повідомили в екстрених службах столиці.